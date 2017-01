«J’ai hâte de jouer la coupe d’Afrique»

Par DDK | Il ya 23 heures 3 minutes | 472 lecture(s)

Souffrant d’une tendinite aux adducteurs, le jeune milieu de terrain Anis Renaï est aux soins ces jours-ci. Dans cet entretien, il parle de sa blessure, de la préparation de son club pour la seconde manche du championnat, de la coupe de la CAF qu’il disputera pour la première fois avec son équipe et d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes au repos depuis plusieurs journées vu que vous souffrez des adducteurs, comment est votre état de santé ?

Anis Renaï : Je suis toujours aux soins. Je souffre d’une tendinite mais je suis bien pris en charge par le kiné Guillou. Le staff médical ne lésine pas sur les moyens et inchallah je reprendrai la compétition dans les plus brefs délais.

Sinon votre club a recruté cinq joueurs en ce mercato, qu’avez-vous à dire sur ce point ?

C’est une très bonne chose de renforcer le groupe car avec les joueurs recrutés, l’équipe sera plus forte pour la suite du parcours. Avec le travail et la solidarité de tout le monde, la JSK réalisera un bon parcours lors de la suite de la compétition. On défendra nos chances à fond dans les différentes compétitions et inchallah on procurera de la joie à nos supporters.

Vous jouerez la coupe de la CAF pour la première fois, vous avez sûrement hâte de découvrir l’Afrique...

J’attends avec impatience le début de cette compétition car j’ai hâte de connaître son ambiance. Je suis un joueur ambitieux et inchallah je réaliserai de belles choses avec mon équipe lors de cette coupe. Je cravacherai encore pour progresser davantage car mon seul objectif est de servir la JSK et l’aider à réaliser ses objectifs.

Comment voyez-vous la suite du parcours de votre club ?

L’équipe est en train de cravacher en ce mercato hivernal. En plus de tout faire pour terminer la saison dans une position confortable en championnat, on fera tout pour aller le plus loin possible en coupe d’Alger et en coupe de la CAF également. Nous ferons tout pour satisfaire nos supporters.

Propos recueillis par Mustapha Larfi