Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 530 lecture(s)

À la fin de la joute amicale de son équipe, le coach Hidoussi a parlé du rendement des nouvelles recrues de son club au cours de ce match amical. D’emblée, il a parlé des deux attaquants Thomas Izerghouf et Karim Baitèche. «Izerghouf et Baitèche manquent de rythme et ne sont pas au top physiquement. Ils doivent travailler davantage pour être plus performants dans les prochains matchs», a déclaré Hidoussi.

«Khelili s’améliore»

Le coach kabyle était satisfait du rendement du défenseur Sofiane Khelili au cours de ce second test amical. Il a affirmé que l’ex-pensionnaire du NAHD s’améliore d’un match à un autre, après avoir réussi aussi une belle prestation face à Médéa jeudi passé. «Khelili a réussi un bon match en montrant de belles choses. Il s’améliore dans son rendement et il sera meilleur lors des prochains rendez-vous», dira le coach kabyle.

«Je suis satisfait du rendement de Benaldjia»

Après avoir fourni un bon match face à l’O Médéa, où il était l’un des meilleurs joueurs de son équipe, l’attaquant Mehdi Benaldjia s’est illustré, hier aussi, face à la formation de Réghaia. Sa prestation n’est pas passée inaperçue pour son entraîneur. «Benaldjia affiche une belle forme et il sera prêt pour la compétition officielle. Je suis satisfait de son rendement lors de ce second match amical. Il est au top physiquement et il réalise de belles prestations», a déclaré l’entraîneur de la JSK.

