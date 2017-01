Une petite victoire pour les Canaris

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 595 lecture(s)

La JSK s’est imposée, hier matin, face à la formation du NARB Réghaia lors de la joute amicale disputée au stade de Réghaia par la plus petite des marges (1 - 0). Le but kabyle a été signé par le jeune attaquant Samir Aiboud. En dépit du résultat, le rendement des Kabyles était satisfaisant au cours de ce match. Le coach Hidoussi a incorporé les nouvelles recrues, à savoir Zerguine, Khelili, Izerghouf, Benaldjia et Baitéche. Le rendement était différent d’un élément à un autre et le coach kabyle a tout mentionné. Les Kabyles ont réussi une victoire morale, la seconde après celle réalisée jeudi passé face à l’OM Médéa au stade de Boumerdès. Les Canaris disputeront un autre match amical vendredi prochain, avant de renouer avec la compétition officielle.

Zerguine souffre de la cheville

Le centre-avant kabyle Youcef Zerguine a quitté, hier, le terrain après 15 minutes seulement de jeu, après avoir contracté une blessure à la cheville. L’ex-pensionnaire de l’USMB sera examiné aujourd’hui par le staff médical kabyle à l’occasion de la séance d’entraînement programmée au stade du 1er novembre. Le joueur souhaite que sa blessure ne soit pas grave pour continuer sa préparation avec le club kabyle avant d’entamer la compétition officielle. Les dirigeants kabyles misent beaucoup sur lui pour apporter du punch à l’attaque lors de la seconde manche du championnat.

M.L.