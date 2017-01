Que d’affiches !

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 531 lecture(s)

Le championnat de la nationale 1 des seniors dames cèdera sa place ce week-end à la coupe d’Algérie qui abordera les 1/8es de finale.

Ce tour sera marqué par trois belles affiches entre pensionnaires de la nationale Une. Le NC Béjaïa recevra à la salle de Douera la formation du NR Chlef, un match très difficile entre le 2e et le 5e au classement, donc une rencontre qui sera très disputée et très ouverte où les deux teams peuvent aspirer à la qualification. Le RC Béjaïa accueillera à la salle OMS Haïzer (Bouira) l’équipe de l’ASV Blida où elle part avec un léger avantage car les Béjaouies affronteront la lanterne rouge du championnat et ne devront pas trouver de difficultés pour passer ce tour. Le WA Béjaïa affrontera à la salle OMS Nasri (Chlef) la formation du WA Tlemcen qui l’a battu le week-end passé en championnat. Les Béjaouies vont tout faire pour prendre leur revanche et décrocher leur ticket pour le prochain tour où elles espèrent aller le plus loin possible. L’OS Tichy affrontera le GS Chlef à la salle de Douera, un match très équilibré entre deux équipes de seconde division. Le CRR Toudja, qui a quitté la nationale Une la saison écoulée, affrontera à la salle de Haïzer le grand GSP, un match très difficile et très compliqué pour les filles d’Aghbalou. L’ASW Béjaïa se rendra à Tizi-Ouzou pour s’en découdre avec l’USF Dellys, un match qui ne devrait pas échapper aux filles de la capitale des Hammadites qui aspirent jouer un rôle très important en dame coupe. Le MB Béjaïa ira à Blida pour affronter l’ATM Ain Turc, une équipe à la portée des filles de Halim Henni, à condition de ne pas sous-estimer leur adversaire. Le Seddouk VB jouera à la salle Bougara (Blida) face au MB Saida, une équipe méconnue sur l’échiquier du volley-ball féminin national. Les filles de la Vallée de la Soummam partent avec un léger avantage vu la différence de niveau des deux effectifs.

Z. H.