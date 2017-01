Toutes les rencontres du week-end reportées

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 519 lecture(s)

La Ligue de Football de Tizi-Ouzou a annoncé, hier sur son site internet, le report de l’ensemble des rencontres de la division pré-honneur (A-B-C) et des jeunes catégories, programmées initialement pour les journées du 20 et 21 janvier. La décision de la Ligue est motivée par les intempéries qui sévissent au niveau de la wilaya ces derniers jours, notamment les fortes chutes de neige qui touchent la majorité des localités de la Kabylie. Par ailleurs, la ligue a accordé une trêve de deux semaines aux formations évoluant en division honneur, dont la phase aller a été bouclée le week-end dernier. La reprise du championnat est prévue pour les 27 et 28 janvier.

S. K.