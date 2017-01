Le podium en jeu à Sidi Aïch

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 499 lecture(s)

Tous les regards seront braqués vers l’enceinte du stade de l’Amitié de Sidi-Aïch, où aura lieu le sommet de cette 11e journée. Il mettra aux prises deux sérieux prétendants au titre, à savoir le dauphin, le SS Sidi-Aich, et le leader, le SRB Tazmalt. Au cours de cette confrontation, qui s'annonce des plus attrayantes, les gars de Sidi Aïch, comme les Tazmaltis n’ont pas le droit à l’erreur. Les diables rouges partent, certes, avec les faveurs du pronostic, grâce à l'avantage du terrain et le soutien du public, mais ce ne sera pas tâche aisée face aux gars de Tazmalt qui viendront avec la ferme intention de défendre leur première place. Autre rencontre qui devrait susciter l’intérêt des amateurs de ce palier, c’est le derby des outsiders entre l’US Soummam et le NC Béjaïa qui aura également son importance pour les deux antagonistes qui gardent leurs chances de participation à la course pour leadership intactes. Entre temps, le RC Seddouk rendra visite à l’AS Taassast dans un match piège. Pour sa part le NB Taskriout, qui reste sur une lourde défaite face au leader, sera dans l'obligation de l'emporter face à l’ARB Barbacha, pour repartir du bon pied.

Samy H.