Béjaïa ne songe qu’à la victoire

19 Janvier 2017

Auréolés de leur dernière performance contre le RC Arbaâ, la JSM Béjaïa aura encore une belle opportunité d’aligner un second succès aux dépens du GC Mascara qu’ils recevront à huis clos, demain vendredi, pour le compte de la 17e journée du championnat de la ligue 2 Mobilis. Toutefois, les Mascaréens, accrochés sur leur terres lors de la précédente journée par le CABBA, tenteront de réussir un coup d’éclat au stade de l’UMA, pour s’extirper momentanément de la zone de turbulences. Les Béjaouis (2es, 28 points), qui se déclarent résolument déterminés à empocher le gain du match, auront tout intérêt à vaincre leurs vis-à-vis s’ils veulent demeurer sur le podium. Car, les formations de l’USM Blida et l’US Biskra, totalisant 27 points chacune, guetteront, sans doute, le moindre faux-pas des camarades de Bilal Rait, pour l’exploiter à bon escient et se rapprocher davantage du leader. A propos de ce rendez-vous, le nouvel attaquant béjaoui, Hossein Eddine Rebouh, qui est pressenti pour débuter la partie contre le GCM, après avoir pris part à la presque totalité du match amical contre l’US Soummam, dira : «nous avons bien préparé cette confrontation avec pour le seul objectif de l’emporter pour conforter notre position au classement général. Je dois, aussi, dire que le dernier succès ramené du stade de l’Arbaa nous a fait énormément de bien. A présent, il faudra confirmer sur notre terrain contre cette équipe du Ghali de Mascara, pour maintenir cette bonne dynamique victorieuse». Par ailleurs, le portier numéro 1 et néanmoins capitaine d’équipe, Yacine Djabaret, qui s’est blessé en toute fin de match contre le RCA (entorse à la cheville), ne sera pas de la partie, demain face au GCM. C’est Sofiane Kacem qui le remplacera dans les bois. Idem pour le milieu Hamza Ouanes qui devra encore faire l’impasse sur ce rendez-vous, pour le même motif (entorse à la cheville).

B Ouari