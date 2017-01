NC Béjaïa - OE Kseur, un derby intéressant

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 391 lecture(s)

La 11e journée du championnat de la nationale 1 des seniors messieurs, qui se poursuivra demain, sera marquée par un derby béjaoui entre le NCB et l’OEK et la rencontre MBB - POC. La première rencontre, prévue à la salle bleue de Béjaïa, drainera, sûrement, la grande foule, pour suivre un derby entre deux équipes qui se connaissent parfaitement et qui peuvent réaliser une très belle prestation, vu la richesse des deux effectifs. Ainsi, le NCB, qui est revenu avec une brillante victoire de son déplacement à Ain Azzel (3 - 2) tâchera de continuer sur cette lancée et essayer de confirmer le résultat du weekend passé. Quant à son adversaire du jour, qui a dominé l’ASVB (3 - 0) lors de sa précédente rencontre, essayera de défendre dignement les couleurs du club. En tous cas, la rencontre s’annonce difficile pour les deux teams, et la mieux préparée psychologiquement la remportera. Concernant la rencontre MBB et le POC, la formation de Béjaïa, qui a été battue à domicile lors de la précédente journée par l’EST (3 - 0), essayera de se racheter en recevant celle de Chlef, qui occupe la septième place au classement.

Z. H.