Les champions d'hiver honorés

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 466 lecture(s)

La formation de l'USM Draâ Ben Khedda, qui a été sacrée championne d'hiver avec brio, a eu une belle surprise de la part des autorités locales. L'APC, à sa tête le maire, et en collaboration avec la direction du club, a organisé une réception en l'honneur des champions d'hiver. Le staff technique, le staff médical, le garde matériel, quelques dirigeants et les joueurs, ont tous été conviés, avant-hier, dans l'après-midi, à la salle des réunions de la mairie de Draâ Ben Khedda, où une collation fut organisée en leur honneur, dans une belle ambiance. Le maire, un fervent supporter des Ciel et Blanc, dira son engagement à attirer le maximum d'entrepreneurs de la région, pour subvenir aux besoins du club. Les joueurs et le staff technique, à sa tête Nasser Zekri, ont beaucoup apprécié ce geste du maire et lui ont promis de garder cette bonne dynamique jusqu'au sacre final et l'accession en Régionale 1.

Massi Boufatis