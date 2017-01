La victoire est vitale

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 985 lecture(s)

La sélection algérienne affrontera la sélection tunisienne, cet après-midi à 17h, au stade de Franceville au Gabon, pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la CAN.

Les Verts doivent impérativement gagner cette rencontre, afin de garder intactes leurs chances de passer au prochain tour. Après le semi-échec concédé face au Zimbabwe (2 - 2) lors de la première journée, les Fennecs doivent s’imposer pour éviter de quitter la compétition dès le premier tour. C’est ce que sait très bien le sectionneur national, George Leekens, qui veut un rachat aujourd’hui face aux Tunisiens. «Il faut oublier le résultat du Zimbabwe et se donner à fond face à la Tunisie qu'il faut impérativement battre», a-t-il déclaré. Critiqué après le match du Zimbabwe, l’entraîneur national tentera d’apporter des changements aujourd’hui face à la Tunisie menacée elle aussi d’élimination après sa défaite face au Sénégal. Meftah remplacera Belkhiter en défense, Guedioura cédera sa place à Abeid dans la récupération et Soudani sera remplacé par Ghezal en attaque. Le Belge veut un autre visage pour son équipe qui fut très décevante lors du premier match. Les Verts doivent néanmoins faire très attention à cette équipe tunisienne qui jouera son destin aujourd’hui. Battus par le Sénégal lors de la première journée, deux buts à zéro, les Tunisiens se trouvent dos au mur. Une autre contreperformance aujourd’hui face à la sélection algérienne sera synonyme d’élimination pour eux. Ce match est donc décisif pour les deux équipes. L’équipe algérienne doit gagner aujourd’hui, pour affronter le Sénégal dans de bonnes conditions et éviter les calculs compliqués. A signaler que l’Algérie et la Tunisie se sont rencontrées une seule fois dans la phase finale d’une CAN. C’était en 2013 et le dernier mot était revenu aux Tunisiens, un but à zéro. Le match d’aujourd’hui, attendu par 40 millions d’Algériens, sera une occasion pour les Verts de prendre leur revanche.

Soudani out

L’attaquant Hilal Soudani, souffrant de la cuisse, ne sera pas concerné par le match d’aujourd’hui face à la Tunisie. Le staff médical de l’équipe nationale a fait de son mieux, toutefois le joueur ne sera pas prêt pour le match de cet après-midi. Et c’est Ghazal qui prendra, aujourd’hui, la place de l’ex-pensionnaire de l’ASO.

Slimani opérationnel

Le centre avant Islam Slimani est opérationnel pour le match face à la Tunisie. Guéri de la blessure, l’enfant d’Aïn Benian jouera cette après-midi. Ayant raté le premier match face au zimbabwe, il compte tout faire pour réussir un bon match aujourd’hui et aider la sélection nationale à réussir un bon résultat pour augmenter ses chances d’aller aux ¼ de finale.

Mbolhi incertain

Le gardien numéro un des Verts, Mbolhi, n’est pas sûr de jouer le match d’aujourd’hui face à la Tunisie. Souffrant d’une blessure au genou, Rais pourrait faire l’impasse sur ce match. Si son absence se confirmait, c’est le portier Malik Asselah qui prendrait sa place. Les supporters des Verts souhaitent que Mbolhi soit présent surtout après son excellente prestation face au Zimbabwe.

Ultime séance hier à l’heure du match

La sélection nationale devait effectuer, hier à 17h, sa dernière séance d’entraînement avant d’affronter, aujourd’hui, la Tunisie. Le sélectionneur national, George Leekens, devait apporter ses derniers réglages avant le match décisif de cette après-midi

Bernard Camille au sifflet

La rencontre Algérie-Tunisie sera officiée par l’arbitre Bernard Camille des Seychelles. Souhaitons que l’arbitrage soit à la hauteur et que le meilleur l’emporte au coup de sifflet final.

M. L.