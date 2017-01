«On fera tout pour battre la Tunisie»

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 461 lecture(s)

Pressenti pour jouer titulaire lors du match de cet après-midi face à la Tunisie, le milieu de terrain Abeid affirme qu’il est prêt à prendre sa place aujourd’hui. Il promet que lui et ses coéquipiers feront tout pour gagner cette confrontation, pour préserver toutes leurs chances de passer au prochain tour. «Je suis prêt à prendre ma place car je me sens bien. Nous savons que le match sera difficile face à la sélection tunisienne qui doit, elle aussi, réussir un bon résultat après sa défaite face au Sénégal, cependant, nous ferons tout pour vaincre et nous rapprocher un peu plus du prochain tou», a déclaré Abeid.

M.L.