«On a toujours des lacunes à corriger»

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 416 lecture(s)

Après quatre jours de travail intense, la formation de l’USO Amizour a disputé, mardi dernier, son premier match amical du stage hivernal qui se déroule à Alger.

Pour cette joute amicale qui s’est jouée à Khemis El Khechna face à l’IBKEK local, les protégés de Mourad Bounif ont fait match nul, deux buts partout. Cette rencontre a permis au staff technique de se faire une idée sur le travail qui a été fait. La partie, qui a été plaisante à suivre, était pleine d’enseignements et a été bénéfique à plus d’un titre pour les deux équipes. Les poulains de Bounif ont achevé le premier half sur le score vierge de 0 à 0 malgré leur domination. Ils se sont procuré plusieurs occasions nettes de scorer, mais sans pouvoir trouver les filets. En seconde mi-temps, l’entraîneur a procédé à des changements en incorporant une autre équipe, façon de faire tourner l’effectif et de voir de plus près le niveau de tous les joueurs. Les locaux en ont profité pour marquer deux buts lors de cette seconde période avant que les Rouge et Noir d’Amizour ne réussissent à revenir à la marque dans les dernières minutes de la partie par l’entremise de Slimani à la 85’. Et à une minute de la fin, Djenadi a réussi à ouvrir son compteur but en signant le but de l’égalisation. Ce qui a caractérisé cette rencontre c’est l’inefficacité qui se répète chaque fois et le staff technique devra prendre les mesures nécessaires pour combler ces lacunes avant la reprise du championnat. «Le résultat n’est pas si important, c’est plutôt le niveau physique des joueurs et la cohésion qui sont le plus importants. Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs, c’est un bon test pour nous. Peu importe le résultat, le plus important pour moi ce sont les automatismes et le fonctionnement de l’équipe. C’est vrai que nous avons donné la réplique à une équipe bien organisée, mais les joueurs se sont libérés et nous nous sommes créés plus de onze occasions de but en première mi-temps. Nous sommes en train de travailler pour remédier à toutes les lacunes constatées», dira le coach Mourad Bounif. Si la défense a bien fonctionné comme à chaque fois, le compartiment offensif n’a toujours pas trouvé ses marques. Toutefois, les poulains de Bounif ont bien tourné et le coach aura devant lui d’autres rencontres amicales pour apporter d’autres réglages. A signaler que la deuxième rencontre que devait disputer l’USOA hier avec le MCA a été annulée par ce dernier qui a évoqué à la dernière minute, soit la veille du match, jeudi, «un problème de terrain», pendant que d’autres parlent d’un refus manifesté par le coach Kamel Mouassa qui a, dit-on, refusé en fin de compte d’affronter une équipe de DNA.

Samy H