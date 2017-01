Ahmed Boulifa apporte sa touche aux gardiens

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 365 lecture(s)

En tant qu'expert et entraîneur des gardiens au CNT de Sidi Moussa, l’ancien gardien du NAHD et de l’USM Blida, Ahmed Boulifa, est venu prêter main forte à l’USOA, dès le début de son stage à Alger. En effet, il avait mis en place un programme spécifique, pour améliorer le niveau des gardiens de but. Il faut dire qu’il a mis toute son expérience et son savoir-faire au service des gardiens Riad Hammouche, Belaid Rahim et Belacel Lazrag, afin d’améliorer leur niveau. D’ailleurs, les trois portiers se sont surpassés dans le travail que leur a été imposé. «Je remercie Boulifa qui est venu nous aider. Il a apporté la nouvelle méthodologie d’entrainement des gardiens, qui va les aides dans leur progression. Il est entrain de rendre un grand service à nos goals. D’ailleurs il les a fait suer tout au long de ce stage», a déclaré l’entraineur Bourad Bounif.

Samy H.