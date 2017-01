L’OS Moulediouane s’offre une trêve au chaud

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 341 lecture(s)

La 15e et dernière journée de la phase aller de la division honneur de Tizi-Ouzou, jouée la semaine dernière, n’a pas apporté de changement en tête du classement. L’OS Moulediouane, qui s’est offert le titre honorifique de champion d’hiver lors de la précédente journée, a conservé ses cinq points d’avance, suite à sa victoire aux dépens de l’OC Azazga. Toujours dans le haut du tableau, la JS Boukhalfa s’est emparée seule de la deuxième place, en allant vaincre son concurrent direct, la JSC Ouacifs, chez elle. L’autre grand gagnant de cette 15e journée, c’est le DC Boghni qui s’est propulsé à la troisième place, après sa victoire sur son invité du jour, le KC Taguemount Azouz. Pour sa part, le FC Tadmaït n’a pas raté l’occasion d’enregistrer un autre succès, hors de ses bases, face au CRB Mekla. l’US Azazga n’a elle non plus pas laissé filer l’occasion d’engranger sa deuxième victoire de suite, cette fois devant la lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun qui a subi un naufrage au stade de Tirsatine devant les Unionistes. Le FC Ouadhias, qui est dans une dynamique de victoires, a confirmé sa bonne santé en s’offrant l’O Tizi Gheniff. De son côté, l’ES Tigzirt, qui restait sur une défaite, s’est rachetée chez elle à l’occasion de la réception du CA Fréha. Enfin, l’Etoile de Draâ El-Mizan s’est contentée d’un nul à domicile face à l’AC Yakouren.

S. K.