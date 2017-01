Hocine Amirou nouvel entraîneur

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 687 lecture(s)

Encore un autre changement à la barre technique de la JS Aït Yahia Moussa. Le premier est intervenu après le départ de M'Hamed Batatache. La direction du club avait alors confié les affaires techniques à Rabah Bensmail. Mais ce dernier n'a pas fait long feu et jettera l'éponge à peine quelques jours après. Les dirigeants étaient par conséquent dans l'obligation d'aller à la recherche de son successeur. Le président Ahmed Seddiki a donc jeté son dévolu sur l'ancien joueur de l'USM Draâ Ben Khedda, Hocine Amirou. Ce dernier a été donc nommé nouvel entraîneur de la JS Aït Yahia Moussa et succède ainsi à Rabah Bensmail. Maintenant reste à savoir si ce changement opéré à la barre technique sera fructueux et apportera un déclic pour les Lions d'Ath Yahia Moussa qui n'ont récolté que dix petits points lors de la phase aller du championnat de la wilaya de Tizi Ouzou de la division pré-honneur.

Massi Boufatis