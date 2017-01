Renouer avec la victoire

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 359 lecture(s)

Dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de la Régionale 1, la JS Akbou croisera le fer, cet après-midi au stade communal d’Aouzelaguen, avec l’EC Oued Smar. Sevrés de victoires depuis deux matchs, les supporteurs de la JSA s’attendent à voir leurs favoris renouer avec le succès lors de la réception de la formation de Oued Smar, dans une rencontre que les poulains de l’entraîneur Azzedine Irid sont appelés à remporter pour rester dans le groupe de tête et mettre fin au signe indien qui les poursuit depuis quelques semaines. Pour cette rencontre, l’équation est simple pour les camarade de Beladjet qui doivent impérativement se remettre d’un passage à vide qui n’a que trop duré. «Prendre au sérieux ce match», est le mot d’ordre lancé par les coéquipiers de Djaoud dans un but de se relancer, surtout que l’adversaire, l’EC Oued Smar, présente un bloc homogène capable de donner du fil à retordre à l’équipe du président Haddad. Un match que les Akboutiens ne doivent rater sous aucun prétexte. Ils doivent faire preuve d’une extrême prudence pour en sortir vainqueur, car une victoire leur permettra de se hisser en haut du tableau, et repartir du bon pied. Cette rencontre sera officiée par l’arbitre Kabi qui sera secondé par Kadi et Allali

Samy H.