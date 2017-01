«Tadmaït fêtera une seconde accession en fin de saison»

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 332 lecture(s)

L’attaquant du FC Tadmaït, Ali Haddadou, reste optimiste et confiant quant aux chances de l’équipe de jouer l’accession en Régionale II.

La Dépêche de Kabylie : Vos impressions sur le dernier succès réalisé à Mekla contre le CRBM local ?

Ali Haddadou : C’est une belle victoire qui nous a permis de terminer cette phase aller en force et dans le haut du tableau. On est revenus en force lors des derniers matchs. Et je crois que ce succès va nous permettre de passer cette trêve avec un moral au beau fixe avant d’attaquer la phase retour.

Le FC Tadmaït a terminé cette phase aller à la 5e place avec 25 points. Votre commentaire ?

Tout à fait, on a neuf points de retard sur le leader l’OS Moulediouane. Je crois qu’on a un effectif capable de revenir dans la course à l’accession.

Donc vous croyez en vos chances d’accéder en Régionale II ?

Rien n’est perdu et tant que 15 matchs restent en jeu, on fera tout notre possible pour atteindre cet objectif. C’est vrai que ça s’annonce difficile, mais on ne va pas perdre espoir ou baisser les bras. Puisqu’il reste 45 points en jeu, tout est possible.

Quelles seront les clés de la réussite ?

Si on veut vraiment revenir dans la course à l’accession, on doit gagner tous nos matchs à domicile et ramener le maximum de points de l’extérieur et surtout bien négocier nos sorties face aux équipes qui jouent l’accession, comme l’OSM, la JSB, la JSCO, l’USA et le FCO.

On vous laisse le soin de conclure…

On n’a pas encore dit notre dernier mot. On est armés d’une grande volonté et on fera tout notre possible pour arracher l’accession en fin de saison. Avec le soutien de nos supporters, le FC Tadmaït fêtera une autre accession, la deuxième de suite, en fin de saison.

Entretien réalisé par Massi Boufatis