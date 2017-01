NAHD – RCR, l’affiche

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 364 lecture(s)

Le championnat national de Ligue 1 reprendra cet après-midi, après un arrêt de trois semaines, avec au programme toutefois que cinq matchs pour cette 16ème journée.

Trois rencontres sont reportées : Il s’agit de MOB - USMA, MCO - CRB et MCA - JSK. Le premier match de la journée se jouera à huis clos, à Sétif, entre l’ESS et le CSC. L’ESS, qui a terminé la phase aller avec 25 points, prétend à battre le CSC, menacé de relégation, pour s’approcher de plus en plus du haut du tableau. Elle reste sur une victoire lors de la dernière journée de la phase aller, face au DRBT, alors que son adversaire avait perdu face au MCO, à Oran. L’ESS part donc favorite sur le papier, mais le CSC peut la surprendre, déterminé qu’il est à quitter la place de lanterne rouge. Le match NAHD - RCR s’annonce quant à lui prometteur, entre deux équipes qui pratiquent du bon football. Le NAHD veut profiter de l’avantage du terrain et du public pour gagner la partie et ajouter trois précieux points à son actif. Cependant, le RCR, qui totalise seulement 13 points, veut un bon résultat au stade du 20 Août pour quitter la place de relégable qu’il occupe actuellement. Une autre rencontre importante, celle qui opposera le CAB et l’O Médéa. Le représentant des Aurès, qui totalise 16 points, mise sur une victoire pour améliorer sa situation au classement général. Sa mission ne sera pas facile face à Médéa qui est la surprise du championnat cette saison. Cette rencontre s’annonce prometteuse en attendant de savoir à qui reviendra le dernier mot. L’autre rencontre opposera l’USMH et l’USMBA, à Mohamadia. Les deux équipes sont au milieu du tableau avec 21 points pour l’USMBA et 19 pour l’USMH. Si l’USMBA veut profiter du huis clos pour surprendre l’USMH, cette dernière ne jure que par la victoire pour renforcer son capital-points. Une grande concurrence est attendue lors de ce match. Le dernier match de la journée opposera la JSS et le DRB Tadjenanet. La JSS est favorite ayant toujours réalisé de bons résultats sur son terrain fétiche du 20 Août à Béchar. Cependant, le DRB Tadjenanet jouera ce match avec la ferme intention de revenir avec au moins un nul pour assurer, le plus tôt possible, son maintien. Totalisant 16 points, les poulains de Boughrara veulent entamer la phase retour en force.

M. L.