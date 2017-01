La JS Kabylie au repos prolongé !

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 756 lecture(s)

La JSK est au repos forcé, après le report du match qui devait avoir lieu, aujourd’hui, face au vieux club algérois. Et même le prochain match face au NAHD sera reporté, vu que plusieurs joueurs du club sont avec les équipes nationales A et militaire. Cette dernière est bien partie pour aller loin dans le championnat du monde militaire qui se déroule actuellement. Les Canaris ont par ailleurs bénéficié de deux jours de repos, hier et aujourd’hui, accordés par le coach Hidoussi et ses collaborateurs. La reprise des entraînements est prévue pour demain après-midi, au stade du 1er novembre. Celle-ci verra le retour de Boulaouidet qui reprendra le travail avec le groupe, après quelques journées de soins et de travail en solo. Zerguine quant à lui reprendra demain en solo, ayant contracté une blessure à la cuisse lors du match amical disputé face au NARB Réghaia, mercredi passé. Le milieu de terrain Yettou a lui déjà repris avec le groupe et sera opérationnel pour la reprise du championnat. Le capitaine Rial est aussi blessé à la cuisse et suit toujours les soins. Il sera lui aussi opérationnel dès la reprise de la compétition. Le coach Hidoussi fait de son mieux pour bien préparer ses troupes, afin d’entamer la phase retour du championnat en force.

M. L.