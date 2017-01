Le Challenge International de Cross Country annulé

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 473 lecture(s)

Le Challenge International de Cross Country «Cherdioui Said», prévu pour aujourd’hui dans la région de Fréha, a été finalement annulé. Cette 33e édition, dédiée à la mémoire de Belkacem Bachir, a été carrément annulée par les organisateurs, en raison des intempéries qui ont touché le nord du pays en général et la localité de Fréha en particulier. Une décision jugée «très sage» par les observateurs. Du coup, tous les participants à ce cross country ont été avisés par les organisateurs de cette décision, pour leur éviter tout désagrément dans de pareilles conditions et surtout, éviter de mettre en danger la vie des athlètes. La décision a été, donc, prise mercredi dernier par les responsables de la ligue, qui ont eu, le soutien des autorités locales, du ministre de la jeunesse et des sports et de la fédération algérienne d’athlétisme.

«Si la fédération nous propose une autre date, on est prêts»

Contacté hier matin, le président de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi-Ouzou, Farid Boukais, a confirmé l’information. «Nous avons pris une sage décision d’annuler cette manifestation, en raison des conditions climatiques défavorables. Ces intempéries ont provoqué la fermeture de routes. Ce qui va causer des désagréments aux participants, qui ne peuvent rallier la localité de Fréha. On a pris la décision mercredi dernier, sachant qu’on ne pouvait même pas acheminer le matériel sur les lieux pour l’installer», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Par la suite, on a diffusé l’information sur notre site internet et sur la page Facebook de la ligue, tout en avisant tous les participants, surtout ceux des pays étrangers: le Kenya, l’Ethiopie, l’Afrique du Sud, le Qatar, la Tanzanie, le Maroc et la Tunisie, afin de leur éviter d’embarquer jeudi passé». Le premier responsable de la ligue d’athlétisme de Tizi-Ouzou a conclu en remerciant, au passage, les autorités compétentes du pays, en premier lieu le ministre de la jeunesse et des sports Ould Ali El Hadi ainsi que la fédération algérienne d’Athlétisme, le wali de Tizi-Ouzou, le P/APW et le DJS de Tizi-Ouzou pour leur soutien après avoir pris cette décision. «On remercie tous ceux qui nous ont soutenus et on s’excuse auprès des participants pour ce désagrément de dernière minute qui sort de notre volonté. Maintenant, si la fédération d’athlétisme nous propose une autre date, on est prêts à organiser ce challenge».

Aomar Moussi.