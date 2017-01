Sidibé prolonge son séjour au Mali

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 419 lecture(s)

Les joueurs du MOB, à pied d’oeuvre à Temouchent depuis lundi passé, ont pris le meilleur, avant-hier en amical, sur Medioni d’Oran (2 - 1). En effet et pour leur premier match test durant ce stage bloqué, les vert et noir se sont imposés face à la modeste équipe de Medioni grâce aux deux buts de Rehal et Messaadia. Le nouvel entraîneur, Mohamed Henkouche, a fait participer tous les joueurs présents à cette joute dans l’optique d’avoir une meilleure idée sur chaque élément. Ainsi, les nouvelles recrues Hamzaoui, Benali, Boucherit et Bouchama étaient toutes de la partie. En revanche, Boulemdais, qui n’a rejoint le groupe que la veille de cette empoignade, a été épargné par le coach. Ce dernier, bloqué chez lui à Constantine par les intempéries, a réintégré le groupe en retard. Il prendra certainement part aux deux matchs amicaux que disputeront les vert et noir face à Mostaganem ce dimanche, et Mohamadia ce mardi. Henkouche va, certainement, mettre à profit ces deux empoignades, pour peaufiner sa préparation notamment au niveau de la cohésion. Par ailleurs, les joueurs du MOB disposent, désormais, d’assez de temps pour perfectionner leur préparation, car leur deuxième match de cette phase retour, face au DRB Tadjenant, a été reporté. En effet et après le report de leur premier match face à l’USM Alger, depuis plusieurs jours, en raison de la participation de trois joueurs du MOB au championnat du monde à Oman avec l’équipe nationale militaire, la ligue a décidé de reporter leur deuxième match après la qualification de celle-ci au deuxième tour. Enfin, le feuilleton Sidibé n’a toujours pas connu son dénouement, puisque le Malien, qui est rentré chez lui depuis le début de la trêve, est toujours attendu à Béjaïa. La direction de Hassissene, qui a pourtant affirmé dans un premier temps que Sidibé devait être de retour le week-end dernier, a précisé qu’elle ignore les véritables raisons de l’absence prolongée du joueur qui demeure difficile à joindre par téléphone.

Amine Kaci