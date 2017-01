Les Verts ne font plus peur

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 682 lecture(s)

Présentée pourtant comme l’un des favoris de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017, la sélection algérienne de football a touché le fond suite à sa défaite jeudi face à la Tunisie (2-1), qui rapproche les Verts d’une élimination dès le premier tour de cette 31e édition. Tenue en échec d’entrée face au Zimbabwe (2-2), l’équipe nationale n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour se relancer face à un adversaire qui n’a pas volé sa victoire. Une élimination précoce est plus que jamais inévitable pour une équipe sans âme, considérée par les observateurs présents à Franceville comme l’une des plus faibles depuis le début du tournoi. En dépit des moyens mis à sa disposition, l’équipe nationale a encore une fois prouvé son incapacité à dominer ses adversaires en l'espace d’un tournoi, comme ce fut le cas en 2013 et 2015. Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a pu cerner le problème dont souffre l’Algérie, estimant que seules les individualités n’étaient pas suffisantes pour monter sur le toit de l’Afrique dans ce genre de compétition. ‘‘Avoir les meilleurs joueurs ne veut nullement dire qu’on est capable de dominer le continent. Au-delà de la qualité des joueurs, il faut un plus pour jouer au continent, l’Algérie en est le parfait exemple’‘, a-t-il estimé.