En seconde mi-temps

La JS Akbou s’est imposée devant la fougueuse formation d’Oued Smar sur le score de 2 à 0, en match comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat de la Régionale II, disputé samedi à Ouzellaguen.

Tenus par l'obligation de résultat, suite aux deux défaites concédées à l'extérieur, les coéquipiers de Meftah se devaient absolument de négocier positivement cette sortie chez eux, sous peine de plonger dans le doute. Finalement, les protégés du coach Azzedine Irid ont réussi l’essentiel en engrangeant les trois points de ce match. Ce neuvième succès relance du coup la JSA dans la course au titre tout en pointant à la seconde place aux côtés la JS Tixeraine, l’E Sour Ghozlane et l’ES Azeffoun, mais avec un meilleur goal-average. Pour revenir à la partie, la première mi-temps fut dominée par les locaux, qui couraient derrière le but depuis le coup d’envoi car la victoire était impérative pour leur permettre de réduire l’écart avec le leader et reprendre leur place de dauphin. Les attaquants multipliaient les contres, qui demeuraient cependant inefficaces à l’approche des bois adverses en ratant deux occasions nettes. Les visiteurs, quant à eux, procédaient par intermittence par des contres parfois dangereux pour le gardien Hamimi. La 1re mi-temps se termina sur un score vierge. De retour des vestiaires, les locaux sermonnés sans doute par leur coach sont rentrés sur la pelouse avec la ferme intention de gagner ce match. Ils bousculeront ainsi cette équipe de l’ECOS, très fair-play, il faut le signaler. Cette domination sera récompensée dès la 50’ de jeu lorsque les poulains d’irid obtiendront un penalty suite à une faute commise dans la surface de réparation sur Djaoud. Ce dernier le transforma magistralement. Ce fut la liesse dans les tribunes. Loin de se décourager, les visiteurs auraient pu revenir au score, mais la réussite n’était pas de leur côté, notamment à la 60’ et 65’ par l’entremise de Djahmoum, qui tire à deux reprises sur la barre. L’entraîneur de Oued Smar procède à des changements qui ne donnèrent rien malgré les essais de ses joueurs de vouloir percer la défense locale. Contrairement aux changements opérés par l’entraîneur de la JSA, Azzedine Irid puisqu’ à la 75’, sur un corner admirablement botté par Akouche, la défense visiteuse renvoya mal le cuir qui atterrira dans les pieds de Belkadi qui venait de rentrer, lequel fusillera à bout portant le gardien, inscrivant du coup le second but qui va mettre à l’abri son équipe. Le reste de la partie n’apportera rien. C’est sur cette précieuse victoire de la JSA par le score de 2 - 0 que l’arbitre mettra fin aux débats dans une grande sportivité.

