Le DRB Kadiria champion d’hiver

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 106 lecture(s)

Très bonne opération du DRB Kadiria qui s’illustre dans cette ultime journée de la phase aller du championnat honneur, ligue de Bouira, en remportant le titre honorifique de champion d’hiver. En effet, l’équipe de Kadiria a détrôné l’US Auzia après une main mise sur le championnat depuis son début et qui s’est même permis d’écraser le DRBK chez ce dernier sur le score de 0 à 5. Le DRB Kadiria est allé glaner trois précieux points au stade d’El Adjiba face au FC Thamellahth (0 - 2). De sont côté, le désormais ex-leader, l’US Auzia, a été accroché à Bordj Okhris face au CRBO local (1 - 1). Au stade de M’Chedallah, la rencontre derby entre la JS Bouaklane et l’Olympique Club Adjiba n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes ont départagé les points du match nul (1 - 1), une autre déconvenue pour les poulains du coach Idder qui terminent à la sixième place très loin du podium. Même scénario pour le CR Thameur qui s’éloigne lui aussi de son ambition de jouer les premiers rôles, en terminant mal cette phase aller avec une défaite concédée à domicile (1 - 2) face à l’ABR Djebahia. Par ailleurs, la JS Adjiba n’a pas fait de détail devant la lanterne rouge l’IRB Esnam qu’il a étrillé sur le score net de 5 à 0. En revanche, la rencontre devant opposer l’USC Khebouzia à l’USM Bouira a été reportée à une date ultérieure à cause de la neige.

A M’hena