Youcef Benmedjeber élu président

Depuis Samedi, la ligue inter-régions de football à enfin un nouveau président en la personne de M. Youcef Benmedjeber qui a été élu à l’issue de l’assemblée générale élective tenue ce jour là. Candidat unique, M. Youcef Benmedjeber a été élu avec 53 voix des 63 membres qui ont participé à cette AG qui compte 79 membres. Le nouveau président de la LIRF est né le 18 juin 1965 à Alger. Il a débuté sa carrière sportive en tant qu’arbitre en 1982 avant d’intégrer en 2009, la Ligue de wilaya de football d’Alger en tant que membre puis en tant que président de la commission d’arbitrage. Il a été ensuite élu Président de la Ligue régionale de Blida 2014/2016. L’opération suivante a été consacrée à l’élection du collège des experts : Nebab Abdelkader (4 voix) Tabti Nacer (4 voix) et le suppléant Mesbah Kamel (3 voix). Alors que Guermouz Mohamed (ligue régionale de Blida), unique candidat, sera le représentant des ligues régionales. Les représentants des présidents de clubs sont: Sellam Yacine (JSM Cherraga) avec 27 voix, Larbaoui Karim (USM Setif) 20 voix, Rebahi Boubekeur ( CC Sig )19 voix ; et le suppléant Zergoun Ibrahim Taha ( MB Hassi Messaoud ) 17 voix. Pour rappel, la LIRF, sans président depuis la fin de mandat de Mohamed Hadj Boukaroum, est dirigée à titre temporaire par le patron de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), Ali Malek. La Fédération algérienne de football (FAF) avait interdit à Boukaroum toute activité liée au football et donc de se représenter à la présidence de la LIRF, en raison de «plusieurs irrégularités», durant sa gestion, qui ont porté un «préjudice certain à la Ligue sur le plan financier, administratif et sportif».

