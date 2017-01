Le MBB et le NCB assurent l’essentiel

Par DDK | Il ya 2 heures 16 minutes | 102 lecture(s)

La onzième journée du championnat de la nationale 1 des seniors hommes, qui s’est déroulée le week-end passé, a été favorable aux formations du MBB et du NCB qui ont gagné leurs matchs respectifs, et se sont repositionnées, par la même occasion, au classement général. Le «Mechaal» de Béjaïa a souffert pour venir à bout du POC qui a forcé les béjaouis au Tie-break. C’était une rencontre très disputée de bout en bout et d’un niveau très acceptable, couronnée d’un suspense jusqu’au sifflet final de l’arbitre. Les capés de Hamou Kaci ont gagné leur match sur le score de 3/2 (20/25,25/21,24/26, 25/19 et 15/12) et se hissent, de ce fait, à la 4ème place avec 13 points, en compagnie du WAT. Dans la poule F, le derby béjaoui qui s’est joué à la salle «Bleue», entre le NCB et l’OEK, a été suivi par un public très nombreux. Les gars de Walid Benmansour, coach du NCB, n’ont pas trouvé de difficultés à remporter cette rencontre sur le score de 3/0 (25/16,28/26 et 25/22). Avec cette victoire, le NCB garde sa quatrième place avec 19 points, suivi de l’OEK avec 12 points. Signalons que la 12ième journée est programmée pour ce mardi avec le déplacement du MBB à El Milia, pour affronter l’OMK, du NCB à Bordj pour en découdre avec le NRBBA, alors que l’OEK recevra la JSCO.

Z. H.