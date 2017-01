L’O Akbou (re) gagne enfin après 880’

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 123 lecture(s)

Trois matches retards ont eu lieu vendredi pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de la Régionale II.

L’Olympique d’Akbou a renoué avec la victoire à l’occasion de la réception du voisin de l’OS El Kseur en l’emportant dans un match à rebondissements par quatre buts à trois (4 - 3). Ainsi, après une traversée du désert qui aura duré 9 longues journées, les Olympiens d’Akbou sont parvenus, enfin, à mettre un terme à leur période de disette. Les supporters de l’Olympique d’Akbou se sont réjouis car leur équipe a réalisé sa troisième victoire de la saison. Mais les camarades de Benmamar ne sont pas sortis de l’auberge puisque leur équipe est toujours lanterne rouge. Le véritable bénéficiaire de cette journée est la JS Bordj Menaeil qui a négocié positivement son déplacement à Bejaia en retournant à la maison avec trois précieux points dans ses bagages grâce à son petit succès face à l’USM Bejaia qui elle, déçoit au fil des semaines, contrairement à son hôte du jour qui se trouve au pied du podium avec néanmoins onze (11) longueurs de retard sur le leader l’USM Draa Ben Khedda. L’autre derby qui s’est joué au stade de Timelahine entre l’ES Timezrit et la formation de Gouraya est revenu aux locaux qui ont su comment en sortir vainqueur. Une victoire qui fait le bonheur des gars d’Ath Yemmel qui remontent à la 10eme place.

CRB Kherrata - ES Bir Ghbalou n’a pas eu lieu

La rencontre qui devrait se dérouler au stade communal de Kherrata vendredi dernier, entre le CRB Kherrata et l’ES Bir Ghbalou pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de la Régionale II, n’a pas eu lieu pour cause d’impraticabilité du terrain. En effet, la pelouse est gorgée d’eau suite aux fortes précipitations et chutes de neige qui se sont abattues sur la région ces derniers jours. Le trio d’arbitrage et le délégué du match ont constaté l’état du terrain et se sont réunis avec les deux capitaines d’équipes et les dirigeants des deux clubs. Le délégué du match et le trio d’arbitrage, composé d’Azrine et de ses deux assistants Dahmane et Moudjeb, ont pris la décision de reporter cette rencontre à une date ultérieure. Il faut rappeler que cette rencontre est reportée pour la deuxième fois.

