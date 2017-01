La reprise est prévue pour aujourd’hui

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 103 lecture(s)

En regroupement depuis le week-end passé à l'hôtel Soltani, l'équipe de l'US Béni Douala a achevé son stage de préparation hivernal, avant-hier vendredi. Les partenaires de Wassim Noura ont disputé un match amical, le second durant ce stage après celui qui les a opposés aux juniors du club. L'adversaire avait pour nom la JS Boukhalfa pensionnaire de la division honneur de Tizi Ouzou et deuxième au classement lors de cette phase aller. Les champions d'hiver de la Division nationale amateur ont profité de ce match amical joué au stade Oukil Ramdane pour garder le rythme de la compétition. Et c'était une occasion pour le coach Nait Abbas de faire tourner son effectif. La partie s'est achevée sur le score de 0 à 0 entre les deux équipes. Le staff technique a accordé deux jours de repos pour ses joueurs, tout en leur donnant rendez-vous pour aujourd’hui lundi, pour reprendre du service et préparer le premier match de la phase retour, face au NARB Reghaia, prévu samedi à Reghaia.

Massi Boufatis