Toutes les rencontres du week-end reportées

Par DDK | Il ya 2 heures 16 minutes

Ce n’est qu’à la dernière minute (jeudi à 17h, ndlr) que la ligue de football de Béjaïa a annoncé sur son site le report de l’ensemble des rencontres programmées pour hier et avant-hier, et ce en raison, selon cette instance, des fortes précipitations de ces derniers jours, rendant impraticables certaines pelouses en tuf. Il faut dire que les fortes chutes de neige ont rendu difficile, voire impossible, l’accès aux différents villages et stades de la wilaya. Les rencontres de jeunes catégories, programmées les 3 et 4 janvier 2017, sont également reportées à une date ultérieure.

Samy H.