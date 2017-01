Une victoire, de la chance et encore !

Par DDK | Il ya 2 heures 18 minutes | 166 lecture(s)

Assurément, les choses étant ce qu’elles sont dans ce groupe B, l’Algérie a peu de chance, si ce n’est d’infimes probabilités à associer au miracle pour espérer continuer l’aventure dans cette CAN.

Ayant raté leurs deux premières sorties face respectivement au Zimbabwe (2 - 2) et la Tunisie (2 - 1), les Verts sont condamnés, ce soir, de battre le Sénégal, premier pays qualifié aux ¼ de finale, pour espérer arracher la deuxième place du groupe. Car il ne suffit pas de gagner ce match, mais attendre le résultat de l’autre match du groupe qui va opposer, aussi ce soir à Libreville, la Tunisie au Zimbabwe. Dans le cas d’une défaite de la Tunisie, conjuguée à la victoire des camarades de Mahrez, ces derniers réaliseront le miracle en se frayant une place au prochain tour. Les Sénégalais, auteurs d’un sans faute lors de ces deux matchs en s’imposant sur le même score de 2 à 0 face à la Tunisie et le Zimbabwe, auront à cœur de prendre leur revanche sur la sélection nationale algérienne qui les a éliminés en 2015. Les poulains de Cissé sont déterminés à réussir la passe de trois dans cette CAN et sont animés d’une grande volonté de faire le plein et d’engranger trois points. Dos au mur, les coéquipiers du capitaine Aissa Mandi n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent espérer se qualifier au prochain tour. Dans le cas d’une élimination, au moins les Verts quitteront la compétition avec les honneurs. Donc, la victoire est impérative pour Leekens et ses poulains face au Sénégal.

Plusieurs changements attendus dans le onze

Ce match comptant pour la 3e journée du premier tour de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon, est décisif pour les Verts. Le onze rentrant connaîtra un remaniement dans les trois compartiments. Leekens sortira plusieurs cartes pour espérer battre le Sénégal. Si au poste de gardien de but, c’est Asselah qui sera reconduit sachant que M’Bolhi est toujours blessé, ce ne sera pas le cas pour l’axe central qui verra la participation de Cadamuro ou Benyahia. L’un d’eux va remplacer Bensebaini, déclaré out pour ce rendez-vous. Même au poste d’arrière gauche, il est fort probable que Mesbah soit préféré à Ghoulam. Au milieu de terrain, Adlène Guedioura cèdera sa place à Mehdi Abeid. Sofiane Hanni qui a réussi son entrée avec les Verts face à la Tunisie en marquant un joli but, sera aligné d’entrée aux côtés de Mahrez, Brahimi. En pointe de l’attaque, le sélectionneur national pourra compter sur Baghdad Bounedjah à la place d’Islam Slimani qui a, certes, repris du service avec le groupe, mais qui pourra être laissé sur le banc au début de la partie.

Prier pour que le Zimbabwe gagne aussi

Même si la sélection nationale s’impose face aux Sénégalais, il faut tendre l’oreille au stade de Libreville qui abritera le choc entre la Tunisie et le Zimbabwe. Deux équipes qui gardent leurs chances intactes pour la qualification. Les Tunisiens, vainqueurs face aux Verts, n’auront besoin que d’un point pour valider leur ticket qualificatif au prochain tour, alors que le Zimbabwe devra s’imposer avec un score lourd et attendre le résultat de l’Algérie face au Sénégal. Pour dire que le Zimbabwe et l’Algérie sont dans la même situation. Les camarades de Ryad Mahrez ne perdent pas espoir de se qualifier au prochain tour. Mais il faut que les Warriors gagnent contre la Tunisie par un but d’écart et que les Verts s’imposent eux aussi 1 à 0 ou plus.

A. Moussi.