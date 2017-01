«Faisons le bilan après le match»

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 120 lecture(s)

Le défenseur latéral gauche, Djamel Mesbah, a déclaré hier, lors de la conférence de presse tenue par le sélectionneur national Leekens et lui, que «Nous prenons une part du blâme parce que nous avons tout à notre disposition. Mais nous verrons demain (Ndlr, aujourd’hui) après le match». Et d’ajouter : «cela fait mal quand nous sommes critiqués, mais nous l'acceptons. Tout comme nous acceptons les louanges quand nous gagnons. L'Algérie a prouvé par le passé que lorsque nous sommes dos au mur, nous sommes très bons. Faisons un bilan après demain». Mesbah conclut : «De 2011 à aujourd'hui, cette génération a donné beaucoup de bonheur à l'Algérie. Je voudrais gagner une coupe d’Afrique, mais nous n’avons pas réussi. En 2015, si on avait battu la Côte-d’Ivoire, le chemin aurait été tracé pour le sacre final, mais…».

A. M.