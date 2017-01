«Je ne suis pas venu pour un match ou 2 mois»

Par DDK | Il ya 2 heures 17 minutes | 113 lecture(s)

Georges Leekens, le sélectionneur national, a tenu une conférence de presse hier, précédant le match de ce soir face au Sénégal qui sera décisif pour l’avenir des Verts dans cette CAN et le sien à la barre technique. «Je ne suis pas venu pour un match ou deux mois. Il faut du temps pour que les choses changent !» et d’ajouter : «Les choses vont s’arranger à long terme. J’ai besoin de travailler l’efficacité. Le groupe veut travailler et la mentalité est bonne». Leekens a refusé de répondre à la question des journalistes s’il partirait en cas d’élimination, se contentant de déclarer : «Si vous ne croyez pas à votre travail, moi j’y crois à 200%». Et même sur le volet tactique, il a refusé de parler de ses choix. Pour ce qui est de la composante de l’équipe qu’il compte aligner, le driver des Verts a estimé : «M’Bolhi et Soudani sont out et même Bensebaini qui a tenu son rôle face à la Tunisie malgré sa blessure est out face au Sénégal. Ses chances de participer sont presque nulles. Alors que Brahimi, c’est du 50/50 et je ne peux pas me prononcer».

A. M.