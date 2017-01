Difficile pour le MBB et le NCB

Par DDK | Il ya 16 heures 57 minutes | 289 lecture(s)

La douzième journée du championnat national Une des seniors hommes, programmée pour aujourd’hui, sera marquée par le déplacement du MBB et du NCB respectivement à El Milia et à Bordj alors que l’OEK accueillera la JSCO. Le MB Bejaia, qui a gagné le POC (3/2) lors de la précédente journée, se rendra à El Milia pour affronter l’OMK local qui n’a pas joué son dernier match à cause des mauvaises conditions climatiques. Ça sera difficile pour les Bejaouis mais ils pourront revenir avec un bon résultat s’ils arrivent à bien négocier le match en minimisant les erreurs au bloc et à la réception. Le NC Bejaia, qui a gagné son derby Bejaoui contre l’OEK (3/0), n’aura pas de chance devant la coriace équipe du NRBBA qui domine la poule F et qui renferme un effectif très expérimenté comparativement aux banlieusards. L’OE Kseur recevra l’équipe de la JSC Ouled Adwane, un match compliqué et très risqué car la formation sétifienne de la JSCO, qui n’a pas joué son dernier match, a tous les moyens de l’emporter même si un match n’est jamais gagné d’avance.

Z. H.