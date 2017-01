L’équipe multiplie les matchs de préparation

Par DDK | Il ya 16 heures 57 minutes | 257 lecture(s)

La formation de l’US Djemaâ Saharidj pensionnaire de la division pré honneur, se prépare durant cette trêve hivernale activement, pour aborder la deuxième manche du championnat de wilaya de Pré Honneur dans de bonnes conditions. Les gars de Djemaâ Saharidj multiplient les matchs amicaux pour attaquer la phase retour en force. Le week-end dernier l’USDS a disputé un match amical face au FC Ait Zaim au stade de Mekla. Un match très intense entre les deux équipes et le dernier mot est revenu aux visiteurs qui se sont imposés deux buts à un. L’US Djemaâ Saharidj a profité de ce match pour améliorer son rendement collectif. C’était aussi le cas pour le FC Ait Zaim drivé par Said Aberkane qui était satisfait en fin de match de la réaction de ses poulains, surtout sur le plan physique où ils ont bien tenu le coup. Le plus important pour les deux équipes, c’est de répondre présents à la reprise du championnat prévue ce week-end dans les deux paliers du championnat de wilaya de Tizi Ouzou (Honneur et Pré Honneur).

Massi Boufatis