Il ya 16 heures 57 minutes

Le champion d'hiver de la division honneur de Tizi-Ouzou, l'OS Moulediouane, a disputé, vendredi dernier au stade «Kaci Ali» de Draâ Ben Khedda, un match amical face à la coriace équipe du RC Betrouna, qui joue l'accession en division honneur. La partie a été entamée en force par les poulains de Rabah Bournissa et Youcef Hadji, en parvenant à ouvrir la marque à la 2'. Les Oiseaux de Moulediouane auraient pu aggraver la marque à maintes reprises, mais en vain. L'équipe de Betrouna a pris confiance au fil des minutes et les efforts de ses joueurs ont été récompensés par un but d'égalisation à la 38'. Le premier half s'est achevé sur le score de parité d'un but partout. En seconde période, les deux entraîneurs ont procédé à des changements dans la composante des deux onze, mais le résultat n'a pas changé. Un bon test pour les deux équipes qui vont replonger dans le bain de la compétition officielle dès ce week-end, avec la reprise du championnat de wilaya dans ses deux divisions (Honneur et Pré-honneur).

Massi Boufatis