Stage au profit des meilleurs boxeurs de la wilaya

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 264 lecture(s)

La ligue de boxe de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé, le week-end dernier, un stage de préparation au profit des dix meilleurs boxeurs (séniors) de la wilaya. Ces derniers s’étaient qualifiés lors des éliminatoires régionales disputées, dernièrement, à Béjaïa. Ils sont donc qualifiés pour la finale du prochain championnat national, prévu à Djelfa à partir du 26 janvier. A noter que le stage s’est déroulé sous la houlette de deux entraîneurs, en l’occurrence MM. Bouzid Bougaci et Mohamed Belkacemi. «Le stage s’est très bien déroulé et a été bénéfique aux athlètes à plus d’un titre», déclare M. Bouzid Bougaci, l’un des deux entraîneurs. Notre interlocuteur précisera par ailleurs que c’est la ligue de la wilaya de boxe qui a initié ce stage en collaboration avec le CSA/ Olympique de Tizi-Gheniff. Une initiative à laquelle à contribué également l’assemblée populaire communale de Tizi-Gheniff qui a assuré le transport des athlètes. Par ailleurs, parmi les dix athlètes, futurs champions nationaux, figure Mlle Hanya Berkane, la vice-championne 2016.

Essaïd Mouas.