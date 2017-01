Un 3e test cet après-midi face au SA Mohamadia

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 312 lecture(s)

Pour leur troisième et dernier match amical à Temouchent, les joueurs du MOB affronteront, cet après-midi, la formation du SA Mohamadia.

En effet, les crabes qui ont déjà joué deux matches amicaux, depuis qu’ils sont en stage, face à Medioni et Mostaganem, vont enchainer cet après-midi face au SA Mohamadia, avant de plier bagage et renter à Béjaïa. Avant cela, le technicien béjaoui, Mohamed Henkouche, a devant lui une ultime opportunité, pour apporter les derniers réglages, avant d’entamer la compétition officielle. Pour rappel, après leur victoire face à Medioni (2-1), jeudi dernier, les camarades de Rehal ont été accrochés par la formation de l’ES Mostaganem (1 - 1), pour leur deuxième match test, joué avant-hier. «Le résultat technique importe peu dans ce genre de matchs. Le plus important est de jouer des matches pour se corriger, améliorer ses automatismes et avoir du rythme», dira l’entraineur Henkouche qui a fait tourner, une fois de plus, son effectif. En outre, Boulemdais et Sidibé, qui n’ont pas pris part à la rencontre amicale face à Mostaganem, puisqu’ils ont rejoint le stage en retard, vont certainement jouer quelques minutes cet après-midi face à Mohamadia. Pour le jeune défenseur Mouhli, blessé lors du match face à Medioni, il se contente, pour le moment, d’un travail spécifique. Les crabes, qui vont boucler leur stage demain, bénéficieront de deux jours de repos avant de reprendre du service au stade OPOW de Béjaïa. Enfin, sur un autre registre, il y a lieu de signaler que le ministère de la jeunesse et des sports a octroyé une somme de 2.5 milliards de centimes au club. Chose qui va lui permettre de souffler.

Amine Kaci