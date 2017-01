Le MB Bouira en stage à Sétif

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 298 lecture(s)

Profitant de la trêve hivernale, le MB Bouira s’est déplacé, hier lundi, à Sétif, pour effectuer un stage de préparation de six jours, au niveau de l’école nationale des sports olympiques de Sétif. L’objectif, dira son président Nordine Hamadi, «est de recharger les batteries et d’effectuer une bonne préparation en prévision de la phase retour». Et d’ajouter :«Je tiens à remercier l’ancien wali de Bouira, Nacer Maaskri, actuellement à la tête de la wilaya de Sétif, qui nous a beaucoup aidés pour séjourner au niveau de cette prestigieuse école dotée de toutes les commodités nécessaires». Pour rappel, la formation du Mouloudia est première de son groupe, avec sept points d’écarts sur quatre poursuivants, à savoir la JS Akbou, qui a remporté son match retard (2 - 0) face à l’EC Oued Smar, la JS Tixeraine, l’E Sour Ghozlane et l’ES Azeffoun. L’équipe entamera la reprise du championnat avec une rencontre au sommet face à la JS Texeraine qui est, pour rappel, la seule équipe à l’avoir battue lors de la phase aller. Ainsi, un tri-quotidien avec une charge de travail, notamment sur le plan physique, sous la houlette du préparateur physique Hamdani Mohamed, est au programme dudit stage. Cette séance d’entrainement, sera ponctuée par une joute amicale. La délégation du Mouloudia sera de retour samedi prochain dans la soirée et la reprise des entrainements est prévue pour la journée de lundi, dans la matinée, au niveau du stade «Bourouba Saïd».

Hamdani Mohamed, nouveau préparateur physique

C’est officiel, le MB Bouira a un nouveau préparateur physique. Il s’agit de Mohamed Hamdani qui avait déjà exercé au Mouloudia lors de la saison 2014/2015, avant de rentrer en France. Celui-ci a, également, exercé comme préparateur physique dans plusieurs clubs de l’hexagone, dont l’AJ Auxerre. «Je suis revenu au pays il y a quelques jours à cause de quelques soucis familiaux. j’ai été, alors, contacté par les dirigeants du Mouloudia à qui j’ai répondu favorablement. Je suis là pour une mission bien précise : apporter mon savoir-faire et mon expérience à cette équipe».

Les joueurs au chevet des enfants malades de l’hôpital Mohamed Boudiaf

Avant de prendre la route pour Sétif, les dirigeants, joueurs et supporters du Mouloudia se sont rendus, hier en fin de matinée à l’hôpital «Mohamed Boudiaf», sis dans la ville de Bouira, pour rendre visite aux enfants malades. Au cours de cette dernière, des cadeaux ont été distribués aux enfants alités.

A M’hena