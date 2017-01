Djabaret, Khelaf et Ouanes réintègrent le groupe

Par DDK | Il ya 16 heures 55 minutes | 278 lecture(s)

Une bonne nouvelle pour le staff technique de la JSMB, puisqu’il pourra, désormais, compter sur les services de trois cadres de l’équipe, à savoir le portier Yacine Djabaret, le défenseur Nabil Khelaf et le milieu Hamza Ouanes. Ces derniers ont tous réintégré le groupe dans l’après-midi d’avant-hier dimanche. Le forfait des joueurs suscités, aux côtés de l’axial Slimane Allali, lors du dernier match de championnat face au GC Mascara, avait pesé négativement sur le jeu de l’équipe qui s’est inclinée à domicile contre cette équipe du bas du tableau. Pour sa part, le coach en chef, Younes Ifticene, qui tente à présent de remobiliser ses troupes en prévision du rendez-vous de vendredi prochain contre l’US Biskra, devait aussi mettre à profit, hier, la joute amicale prévue contre le NC Béjaïa, afin de procéder aux correctifs nécessaires. Il devait, aussi, donner du temps de jeu à ceux qui n’ont pas pris part audit match de championnat. Par ailleurs, des dizaines de supporters de la JSMB, ayant eu du mal à digérer le récent revers face à un mal-classé, at home de surcroit, n’ont pas manqué la reprise des entrainements de leur équipe favorite, pour demander des explications aux joueurs. Ils ont, notamment, exigé des partenaires de Lakhdar Drifel de se ressaisir au plus vite, pour permettre à la JSMB de renouer avec les résultats positifs.

B Ouari