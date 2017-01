L’Algérie joue aujourd’hui l’égypte

Par DDK | Il ya 16 heures 55 minutes | 515 lecture(s)

La sélection nationale militaire affrontera, aujourd’hui à 17h30 au stade Sultan Qaboo, son homologue de l’égypte pour le compte des ¼ de finale du championnat du monde militaire qui se déroule à Oman. Les coéquipiers de Ferhani qui ont terminé en tête du groupe B avec trois victoires en autant de matchs joués face respectivement à l’Allemagne (2 - 1), l’Iran (3 - 1) et la Corée du Nord (2 - 1), croiseront le fer avec les Pharaons d’égypte dans un match qui s’annonce palpitant. Les militaires algériens sont animés d’une grande volonté et comptent aller jusqu’au bout de leur aventure, et pourquoi pas s’offrir le titre mondial. Certes, la mission des camarades de Redouani s’annonce difficile, mais l’espoir est permis et ils sont bien capables d’éliminer les Pharaons et de se frayer une place au carré d’as. Les militaires algériens retrouvent ainsi une nouvelle fois leurs homologues égyptiens après la finale gagnée au Brésil en 2011 face à ce même adversaire.

