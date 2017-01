«J’apporterai un plus»

Par DDK | Il ya 16 heures 55 minutes | 959 lecture(s)

Thomas Izerghouf, l’une des nouvelles recrues de la JSK, veut réussir de belles choses avec le club. Dans cet entretien, Il parle de son arrivée, de ses ambitions, du travail entamé et des chances de son club dans les différentes compétitions à venir.

La Dépêche de Kabylie : Comment ça se passe pour vous ?

Thomas Izerghouf : Dieu merci, ça se passe très bien pour moi. Je me prépare avec mes coéquipiers depuis plus de trois semaines et le club se trouve dans de très bonnes conditions. On travaille d’arrache pied pour assurer la meilleure préparation possible en prévision de la suite du parcours.

Comment avez-vous rejoint le club ?

J’étais en contact avec le président Hannachi que j’ai rencontré plusieurs fois. On a vite trouvé un terrain d’entente et mon transfert s’est concrétisé. J’ai eu, également, une discussion avec le coach avant d’entamer les entraînements. Je suis très heureux de rejoindre la JSK qui est plus qu’un club de football pour moi, d’autant plus j’en suis fan. Je ferai tout pour marquer mon passage et apporter un plus.

Avant de rejoindre la JSK, vous avez quitté un club belge Patro EIsden, peut-on savoir pourquoi ?

Pour des raisons extra-sportives. En raison de quelques soucis, j’étais contraint de résilier mon contrat avec ce club. Par la suite, j’ai été contacté par la JSK avec qui j’ai tout conclu.

A quel poste évoluez-vous ?

Je suis un avant-centre, toutefois je me déplace beaucoup sur le terrain. Je m’inspire du jeu de Griezmann qui est pour moi un excellent attaquant. J’ai le sens du but. D’ailleurs, j’en ai marqué plusieurs sous les couleurs de mon ancien club. Avec la JSK, je ferai tout pour être efficace et inscrire beaucoup de réalisations Inch’Allah.

Certains estiment que vous n’êtes pas compétitif, ce qui pourrait influencer votre rendement…

Après avoir résilié mon contrat avec mon ancien club, je m’entrainais régulièrement avec un préparateur physique. Je travaille d’arrache-pied et je répondrai à mes détracteurs sur le terrain. Je suis un élément qui croit en ses qualités et je ferai tout pour marquer mon passage au sein de la JSK.

La concurrence sera très rude, car la JSK possède déjà huit attaquants. Cela ne vous fait pas peur ?

La concurrence est une très bonne chose et pour moi et pour mes coéquipiers. En ce qui me concerne, je donnerai le meilleur de moi-même, car mon seul objectif est de servir ma nouvelle équipe et l’aider à réaliser de bons résultats dans les différentes compétitions qu’elle disputera.

Vous paraissez confiant quant aux chances de l’équipe de réaliser un bon parcours que ce soit en championnat, en coupe d’Algérie, ou encore en coupe d’Afrique…

L’équipe se prépare très bien et je suis convaincu qu’elle réalisera de belles choses. Avant mon arrivée, on a laissé entendre qu’il y avait des clans dans le groupe, chose qui est tout à fait fausse. Au contraire, les joueurs, ne lésinant sur aucun effort, se préparent dans d’excellentes conditions afin de réussir la préparation. Nous réaliserons, Inch’Allah, de belles choses dans les différentes compétitions qu’on disputera.

On vous laisse conclure…

Je saisi cette occasion pour demander aux supporters de la JSK de nous soutenir, car sans eux on ne pourra rien faire. Avec leur soutien, on réalisera de bons résultats, pour leur procurer de la joie Inch’Allah.

Entretien réalisé Par Mustapha Larfi