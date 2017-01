Une phase aller exceptionnelle

Par DDK | Il ya 7 heures 8 minutes | 216 lecture(s)

Le Mouloudia de Bouira a réalisé une très bonne phase aller en terminant à la première place avec 34 points, soit sept points d’avance sur les trois autres prétendants au titre : la JS Tixeraine, l’ES Azeffoun et l’E Sour Ghozlane.

Le MBB totalise dix victoires, dont six en dehors de ses bases, quatre matchs nuls, dont trois à domicile, et une seule défaite concédée lors de la première journée face à la JS Texeraine. Sur les 34 points, 18 ont été ramenés en déplacement. Le paradoxe dans cette équipe, c’est qu’elle évolue sans entraîneur, ou presque. En effet, le club avait commencé la saison avec à la barre technique Rouabah, qui a été contraint de quitter l’équipe lors de la phase préparatoire. Il fut remplacé par Bourouissa qui sera, à son tour, remercié également avant l’entame de l’exercice. Par la suite, trois anciens joueurs du club ont été approchés, à savoir Rabah Rezoug, conseiller en sport nommé DTS du club et assisté par Zaidi et Fettache. Rezzoug avait pris la place de Bourouissa après son départ, mais il sera a son tour écarté et prié de s’occuper des jeunes, car on lui reprocherait «son manque de contrôle du groupe (autorité) et une méthode de travail obsolète». Depuis, c’est Fettache et Zaidi qui sont au banc de touche sous l’oeil attentif du président de la section football, Ali Boukharouba. En outre, l’équipe est composée de jeunes, dont la majorité est issue du cru avec une moyenne d’âge de 23 ans, dont Haboul, dans la cage, Amine Saidoune, ex-joueur de l’USM Alger, qui constitue la force tranquille de l’équipe en défense, avec les Messif, Boucheloui et Akil, Hamitouche Mohamed Amine, en milieu récupérateur, véritable maestro qui forme un très bon tandem avec le jeune Chédani, et Allouache Amar, meneur de jeu et poumon de l’équipe. A retenir aussi Ziani Bilal, transfuge de l’E Sour Ghozlane, qui est un véritable chasseur de buts et technicien hors paire, au même titre que Karoune Farid, Charef et Khodja Chaabane, utilisés fréquemment comme remplaçants de marque. Azzouni, pour sa part, a été très percutant en attaque, malgré sa méforme cette saison à cause d’une blessure, ainsi que Hamza Belouarem, trentenaire de l’équipe (32 ans), toujours efficace en jeu.

L’équipe est aussi leader dans les catégories U15, U17 et U20

Ce ne sont pas uniquement les seniors qui sont leaders de leur groupe. En effet, toutes les catégories du MBB, à savoir les U15, U 17 et U 20, occupent les premières places aux classements de leurs groupes respectifs. En effet, la catégorie U15 ans, entraînée par Messaoudi Boualem, occupe la première place suivie de la JS Bordj Menaeil et le CR Zemmouri. Idem pour les U17, drivés par Chellali Ahmed, qui devancent le CRB Isser et le MC Bouira, alors que les U20, drivés quant à eux par Mahdi Abdi, sont talonnés par le MC Bouira et la JS Bordj Menaeil. A noter que les catégories U15 et U20 ont été éliminées lors du quatrième tour régional de la coupe d’Algérie par la JSM Béjaïa.

A M’hena