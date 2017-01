«C’est le moment de mettre le paquet»

Par DDK | Il ya 7 heures 9 minutes | 258 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : La phase aller fut très positive pour votre équipe qui occupe la première place dans l’ensemble des catégories…

Hamadi Nordine : Le bilan est en effet positif sur tous les plans, y compris celui du fair-play, l’équipe n’ayant pas eu beaucoup de sanctions (cartons ou amendes). Les résultats parlent d’eux-mêmes. Le MBB est classé à la première place, en U15, U17, U20 et en seniors. C’est le fruit du travail sérieux de tout un groupe, staffs, dirigeants et entraîneurs de l’ensemble des catégories. Mais malheureusement, il y a ce sempiternel problème de manque de moyens qui, je le crains fort, portera préjudice à la pérennité et sérénité du club. Hormis la subvention de 8 millions DA allouée par l’APC de Bouira sur le BS 2016, encaissée fin juillet dernier, aucune autre rentrée d’argent à ce jour. Seule l’APC de Bouira continue à nous suivre et à nous encourager. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes réduits à puiser dans nos poches. L’équipe est au bout du gouffre et a besoin d’aide pour bien gérer la phase retour. Elle a besoin notamment de matériel et d’équipement sportif, d’argent pour la restauration, le transport et les indemnités et primes de matchs pour les joueurs. Ça sera difficile de maintenir cette dynamique sans aides de la part des autorités de la wilaya et de sponsors. Lors de la phase aller, l’équipe a fonctionné à base de primes octroyés aux joueurs pour chaque match selon un barème établi entre les joueurs et les dirigeants. Nous avons remporté dix matchs et à chaque fois nous nous sommes débrouillés pour trouver l’argent nécessaire.

Peut- on dire que la saison 2016/2017 sera celle du Mouloudia ?

C’est notre souhait à tous. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour accéder, le rêve de toute une wilaya. L’équipe mérite de monter au palier supérieur, mais il faudrait l’implication et la contribution de tous. Pour le moment, nous souffrons énormément. L’équipe qui est classée à la première place ne dispose même pas de survêtements pour les joueurs. Pourtant, la commune compte un bon nombre d’entreprises, de commerces et de sociétés. Quelqu’un pourrait se proposer pour sponsoriser le club. Nous avons maintes fois sollicité les autorités, tout le monde connaît la situation du club. Nous avons l’intention de faire appel au nouveau wali pour lui faire part des soucis et tracas du club, en espérant son soutien.

Comment s’annonce la phase retour ?

Elle sera difficile. Tous nos adversaires essayeront de nous faire tomber. Il nous faut des moyens sans lesquels nous ne pourrons pas assumer la suite du championnat. Nous avons fait nos preuves sur le terrain, reste aux pouvoirs publics de faire les leurs. Les résultats obtenus ont fait revenir les supporters au stade, les tribunes sont, à chaque match, pleines à craquer. Le MBB a retrouvé ses supporters comme au bon vieux temps, ce serait dommage de briser cette belle dynamique.

Comment expliquer que l’équipe remporte six matchs en déplacement et soit accrochée trois fois à domicile ?

C’est une bonne chose pour nous de gagner autant de matchs en dehors de nos bases, cela montre que nous avons une bonne équipe, même si celle-ci est constituée de beaucoup de jeunes. Néanmoins, ces derniers ne peuvent pas gérer la pression du public, même si ça commence à s’arranger. Franchement, nous pouvions remporter les trois matchs face à l’E Sour Ghozlane, à l’ESM Boudouaou et au CRB Tizi-Ouzou, mais nous avons raté plusieurs occasions de buts à cause de la précipitation des joueurs qui manquaient d’expérience. Il ne faut pas perdre de vue que les équipes que nous avons affrontées à Bouira étaient bien déterminées à ne pas rentrer bredouilles et ont donc fermé le jeu. A l’extérieur, nous jouons face à des équipes qui au contraire ouvrent le jeu, ce qui nous permet de développer le notre.

Nous vous laissons conclure...

Au nom des dirigeants du club, je lance un appel solennel aux pouvoirs public et autres responsables de secteur pour qu’ils joignent leurs efforts aux nôtres pour conduire le club à bon port. Parfois, la simple présence d’un responsable suffit à stimuler les joueurs. Le MB Bouira mérite d’évoluer au palier supérieur, il a besoin de l’implication de tous.

Entretien réalisé par A M’hena