Un bon test avant l’US Biskra

Poursuivant la préparation de la rencontre de vendredi prochain contre l’US Biskra, pour le compte de la 18e journée du championnat, les joueurs de la JSB ont disputé, dans l’après-midi d’avant-hier, une joute amicale contre le NC Béjaïa (division d’Honneur de la LFWB) qu’ils ont remportée par un net (3-0). Les buts de la partie ont été, respectivement, l’œuvre de Bensaha, Rebouh et Hammouche. Younes Ifticene , qui fait de son mieux pour remettre son groupe d’aplomb, suite, notamment, à l’onde de choc provoquée par la défaite de vendredi passé face à une formation du bas du classement, a saisi l’opportunité de ce test amical, pour procéder aux réglages nécessaires dans le jeu de toute l’équipe. Le driver en chef béjaoui espère, enfin, que les partenaires de Lakhdar Drifel auront une bonne réaction, vendredi prochain, face à l’US Biskra, pour renouer avec les résultats positifs. Par ailleurs, le président de la SSPA/JSMB, Boualem Tiab, et le staff dirigeant du club, ont eu avant-hier une rencontre avec des supporters de la JSMB voulant s’enquérir de la situation de leur équipe favorite, après le dernier revers concédé at home contre le GC Mascara. Les deux parties ont longuement discuté, dans un climat empreint de sérénité, et se sont mis d’accord sur l’impérative nécessité de rester toujours derrière l’équipe, pour l’aider à réaliser le rêve de la grande famille du club, à savoir son retour en ligue 1 dès cette saison. Les amoureux du club, qui craignent un remake de la saison écoulée, ont été vite rassurés par M. Tiab lequel a répondu lucidement à toutes leurs questions liées à l’avenir de la JSMB. Se positionnant à la 4e place du classement avec 28 points à leur actif, les Vert et Rouge effectueront un périlleux déplacement vendredi prochain dans la capitale des Zibans pour affronter l’US Biskra (27 points), dans une affiche qui promet.

B Ouari