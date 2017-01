«L’équipe sera prête pour reprendre la compétition»

Par DDK | Il ya 7 heures 8 minutes | 237 lecture(s)

Auteur d’un travail remarquable au sein de la JSK, le coach adjoint, Moneim Kherroubi a gagné l’estime de tout le monde au sein du club kabyle. Dans cet entretien, il parle de la préparation de son club pour la suite de la compétition, de la gestion de la trêve et des nouvelles recrues kabyles.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation pour la seconde manche du championnat ?

Moneim Kherroubi : L’équipe se prépare bien et le groupe travaille dans la sérénité. Nous profitons de cette occasion pour recharger les batteries avant de reprendre la compétition. Nous travaillons les insuffisances pour être plus performants à l’avenir. En plus de travailler les automatismes, nous avons disputé deux joutes amicales. Ça se passe bien et Inch-Allah les joueurs seront prêts pour reprendre la compétition officielle.

Le fait de rester plus d’un mois sans jouer un match officiel ne vous dérange pas ?

C’est vrai que rester sans compétition officielle pendant plus d’un mois est un peu gênant, néanmoins on profite pour travailler les différents volets, dont le volet physique et technique en plus d’avoir disputé deux matchs amicaux. Le staff technique fait tout pour corriger les erreurs de l’équipe pour qu’elle soit plus forte lors de la seconde manche du championnat.

Vous avez pris la décision de ne pas jouer d’autres matchs amicaux avant la reprise de la compétition, peut-on savoir pourquoi ?

En effet, nous avons décidé de ne pas jouer d’autres matchs amicaux afin d’éviter des blessures à nos joueurs. Lors des matchs amicaux que nous avons joués, nous avons eu plusieurs blessés, comme Djerar, Zerguine et autres. Nous aurons besoin de tous nos éléments, surtout que nous jouerons sur trois fronts lors de la phase retour. Pour cela, nous avons jugé utile de ne pas programmer d’autres matchs amicaux et nous continuerons notre préparation en travaillant les différents volets et en programmant des matchs d’application.

Pensez-vous que votre équipe sera prête pour reprendre la compétition ?

Nous cravachons depuis plusieurs semaines et je pense que nous serons prêts le jour J. Les joueurs ont travaillé durement et personnellement, j’estime qu’ils seront prêts à renouer avec la compétition après un travail de plusieurs semaines.

Qu’avez-vous à dire sur les nouvelles recrues de la JSK ?

J’estime que le club a réussi un bon recrutement et les joueurs qui ont signé sont des éléments de qualité. Le club avait vraiment besoin du renfort après la fin de la phase aller. Avec les cinq nouveaux joueurs, la JSK sera plus forte lors de la phase retour. Nous aurons plus de solutions lors de cette phase et Inch-Allah nous réaliserons un bon parcours.

Votre équipe disputera trois compétitions lors de la phase retour. Pensez-vous qu’elle a les moyens de réaliser un bon parcours dans les différentes compétitions ?

Comme je viens de vous le dire, l’équipe vient d’être renforcée ce qui est une très bonne chose. Le club possède un effectif riche ce qui lui permettra de jouer sur plusieurs fronts. Notre seule contrainte c’est le cumul des matchs, car cela fatiguera les joueurs. Néanmoins, nous gérerons la situation en faisant tourner l’effectif à chaque fois. Nous jouerons nos chances à fond dans les différentes compétitions et notre objectif est d’enregistrer un parcours honorable.

Propos recueillis par Mustapha Larfi