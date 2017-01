Le MO Béjaïa hôte du Comité Olympique Algérien

Par DDK | Il ya 7 heures 8 minutes | 240 lecture(s)

Les joueurs du MOB seront honorés, demain à Alger, par le comité olympique Algérien, pour avoir réalisé un parcours exceptionnel en coupe de la CAF. Les Crabes ont, pour rappel, atteint la finale de cette compétition continentale, un exploit pour une première participation. Le COA, présidé par Mustapha Berraf, a donc décidé de convier les Vert et Noir, joueurs et dirigeants, pour une cérémonie qui verra également la présence d’autres équipes et d’autres athlètes de différentes disciplines. Le président du club, Farid Hassisene, qui nous a confirmé l’information, nous a également informés que le stage de Temouchent a été prolongé de 24 heures. La fin de ce stage aura lieu demain et non pas aujourd’hui, comme prévu initialement, pour permettre à l’équipe de faire escale à Alger et aller directement à la cérémonie. Concernant le stage, les protégés de Henkouche devaient donner la réplique, hier, à la modeste formation de Sidi Boudjemâa, après la défection, à la dernière minute, du SA Mohamadia et d’Aïn Temouchent. Ce sera le dernier match test des Crabes après avoir battu l’équipe de Medioni (2-1) et fait match nul face à l’ES Mostaganem (1-1). Sur un autre registre, le président Hassissene nous a appris que des cartes d’abonnement pour l’accès aux tribunes officielles sont mises en vente à 10 000 dinars l’unité. Il invite l’ensemble des supporters à se rapprocher du siège du club pour les acquérir, une manière d’aider leur équipe.

Amine Kaci