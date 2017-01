L’Algérie sort par la petite porte

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 220 lecture(s)

Comme il fallait s’y attendre, le miracle n’a pas eu lieu avant-hier au stade de Franceville, où les Verts étaient appelés à forcer le destin pour battre le Sénégal et espérer la défaite de la Tunisie face au Zimbabwe. Mais finalement, les camarades de Brahimi étaient impuissants et incapables même de battre cette équipe du Sénégal composée de joueurs remplaçants et quittent la compétition africaine dès le premier tour, en laissant la qualif’ aux Sénégalais leaders du groupe B et aux Aigles de Carthage qui ont pris le meilleur sur les Warriors du Zimbabwe 4 à 2. Et la victoire recherchée par les Algérien ne s’est pas produite et ils se sont contentés d’un match nul de deux buts partout, comme ce fut le cas face au Zimbabwe lors du premier match de cette CAN 2017. Les poulains de Leekens qui ont bien entamé la partie en parvenant à ouvrir la marque à la 10’ par l’entremise de Slimani, suite à un joli service de Sofiane Hanni, ont été rejoints dans la marque avant la pause à la 42’, suite à une reprise de volée de Diop en ne laissant aucune chance au gardien Malik Asselah pour stopper le cuir, qui est allé mourir dans les filets. Sur ce résultat de parité d’un but partout que s’achève la première mi-temps. Après la pause-citron, les Verts reviennent sur le terrain avec la ferme intention de reprendre l’avantage et de quitter cette CAN la tête haute et avec les honneurs. Leurs efforts ont été donc récompensés par une seconde réalisation d’Islam Slimani, suite à un service de Mahrez. Mais juste après le but des Verts, les Sénégalais remettent les pendules à l’heure par l’entremise de Moussa Sow d’un tir à ras de terre. Malgré les efforts fournis par les Mahrez, Brahimi, Hani et Slimani, le score ne changera pas et restera de deux à deux jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre au grand dam des supporters algériens présents dans les tribunes du stade de Franceville. Une élimination prévisible, surtout après la défaite concédée face aux Tunisiens lors de la deuxième journée. Les Verts qui étaient ambitieux avant cette CAN quittent la compétition par la petite porte, en ne parvenant même pas à arracher une victoire en se contentant de deux nuls.

A. M.