Voilà comment Leekens a enfin consenti à partir

Ayant pris les commandes de la barre technique des Verts fin octobre dernier en remplaçant Rajevac «éjecté» par les joueurs, le Belge Georges Leekens n’a pas fait long feu. Puisque le sélectionneur national appelé à atteindre au moins le carré d’as de cette CAN 2017 qui se déroule au Gabon, n’a pas pu passer le premier tour en terminant à la 3e place derrière les deux qualifiés au prochain tour le Sénégal et la Tunisie. Suite à cette élimination, Leekens a donc décidé de démissionner de son poste d’entraîneur des Verts. C’est le deuxième passage raté par Leekens à la tête des Verts, après celui de 2003 qui a duré 6 mois. Cette fois et sur quatre matchs officiels joués Leekens a enregistré deux défaites et deux matchs nuls, et sans la moindre victoire.

«Je préfère donc partir, même si je le fais avec un pincement au cœur»

Le désormais ex-sélectionneur national Georges Leekens, a fait une déclaration au site de la FAF, après sa démission de son poste en estimant que : «Vu la pression qui est exercée sur la fédération et l’équipe nationale, j’ai préféré arrêter mon contrat par amitié au président de la FAF qui mérite le respect. Pour le bien de tous, je préfère donc partir même si je le fais avec un pincement au cœur en souhaitant toute la réussite du monde à l’équipe nationale».

Tous les membres du staff remerciés

Même les autres membres du staff technique national ont été remerciés par la fédération algérienne de football. C’est aussi le cas même pour Madjid Bougherra engagé, pour faire le lien entre les joueurs et le staff technique, qui voit sa mission prendre fin juste après le match contre le Sénégal et cette élimination prématurée des Verts de cette CAN qui se déroule au Gabon.

