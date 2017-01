«On ne méritait pas de se qualifier»

Par DDK | Il ya 7 heures 9 minutes | 299 lecture(s)

Islam Slimani auteur d’un doublé face au Sénégal et qui devient le 4e joueur de l’histoire des Verts à marquer 25 buts en rejoignant Djamel Menad et derrière Tasfaout (34 buts), Madjer (29 buts) et Belloumi (27 buts), était très déçu à l’image du reste de ses coéquipiers de cette élimination, mais il a reconnu, qu’ils ne méritaient pas de se qualifier en déclarant ce qui suit : «Il ne faut pas chercher des excuses. Si on ne s’est pas qualifiés, c’est tout simplement parce qu’on ne le méritait pas». "Nous avons abordé ce tournoi avec l’ambition d’aller en finale et décrocher le titre, mais malheureusement le football est fait de victoire et de défaite. Il faut le reconnaître, nous avons raté notre participation, on pouvait faire mieux", a indiqué Slimani à la presse lundi. Et d’ajouter que "c’est dur pour nous de quitter le tournoi de cette manière. Je pense que le tournant était d’avoir raté notre entrée en lice face au Zimbabwe (2-2). Nous ne méritons pas de passer aux quarts de finale au vu de ce qu’on a démontré. Il faut continuer à travailler pour pouvoir progresser", a-t-il ajouté. Appelé à expliquer la fébrilité de la défense algérienne, prise à défaut à six reprises en trois matchs, Slimani a estimé que la responsabilité devait être partagée par tout le monde. "Je ne peux pas parler uniquement de la défense, nous sommes tous responsables de cet échec, du gardien de but jusqu’à l’attaquant. Nous n’étions pas bons défensivement, certes, mais le plus important est de continuer à travailler", a-t-il conclu.

A. M.