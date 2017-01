Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 295 lecture(s)

Pour sa part Yacine Brahimi qui était au four et au moulin face au Sénégal, n’a pas pu permettre aux Verts de se qualifier surtout après le large succès de la Tunisie face au Zimbabwe. Brahimi a estimé en fin de match que : «On est très déçus de sortir dès le premier tour. Même si d’un point de vue comptable, la qualification était vraiment difficile, on voulait bien terminer en gagnant au moins un match dans cette compétition. alheureusement, on n’a pas réussi à le faire même s’il y a eu une bonne réaction des joueurs. Maintenant, il faut qu’on assume nos erreurs, qu’on relève la tête très rapidement parce qu’il y a des échéances très importantes qui nous attendent dans les mois à venir». et de conclure: «Le constat est là : on est éliminés et on doit passer à autre chose. C’est vraiment dur de le dire et de le vivre aussi».

A. M.